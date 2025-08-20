МКС засудив чергові санкції США і просить про підтримку

Міжнародний кримінальний суд висловив обурення черговими санкціями США проти своїх посадовців, назвавши їх посяганням на незалежність судових органів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві МКС.

Суд назвав санкції США проти чотирьох своїх суддів і заступників прокурора "грубим посяганням на незалежність неупередженої судової інституції, яка діє на підставі мандату 125 держав-учасниць з усіх регіонів світу".

"Вони також є випадом проти держав-учасниць Суду, міжнародного правопорядку, заснованого на нормах, і, перш за все, для мільйонів невинних жертв у всьому світі", – додали там.

МКС запевнив у підтримці своїх співробітників і закликав держави-учасниці "надати тверду і послідовну підтримку Суду та його роботі, що здійснюється виключно в інтересах жертв міжнародних злочинів".

США запровадили санкції проти чотирьох посадовців МКС у середу, звинувативши їх у "переслідуванні" американських та ізраїльських громадян.

На рішення вже відреагували у Франції, чий громадянин Ніколя Гію є суддею Суду і також потрапив під санкції.

Нагадаємо, на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністра Нетаньягу.