Франція засмучена санкціями США проти посадовців МКС, зокрема французького судді

Міністерство закордонних справ Франції закликало США скасувати всі санкції проти Міжнародного кримінального суду та його співробітників, зокрема французького судді Ніколя Гію, про що оголосили в середу.

Таку заяву відомство поширило на своєму сайті, пише "Європейська правда".

МЗС Франції заявило, що "з жалем дізналось" про нові санкції США проти Міжнародного кримінального суду щодо чотирьох його посадовців, серед яких – французький суддя.

"Франція закликає Сполучені Штати скасувати всі санкції, запроваджені на підставі президентського указу від 6 лютого 2025 року, які є порушенням прав Суду та всіх 125 держав-учасниць Римського статуту і суперечать принципу незалежності судової влади", – ідеться в заяві.

Відомство також висловило солідарність із посадовцями МКС, яких торкнулись санкції США, та підтвердило підтримку Суду.

Проти Ніколя Гію та його колеги Кімберлі Прост, а також двох заступників прокурора Міжнародного кримінального суду США запровадили санкції у середу, звинувативши у "переслідуванні" американських та ізраїльських громадян.

Нагадаємо, на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністра Нетаньягу.