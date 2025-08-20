МКС осудил очередные санкции США и просит о поддержке

Международный уголовный суд выразил возмущение очередными санкциями США против своих должностных лиц, назвав их посягательством на независимость судебных органов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МКС.

Суд назвал санкции США против четырех своих судей и заместителей прокурора "грубым посягательством на независимость беспристрастного судебного органа, действующего на основании мандата 125 государств-участников из всех регионов мира".

"Они также являются выпадом против государств-участников Суда, международного правопорядка, основанного на нормах, и, прежде всего, для миллионов невинных жертв во всем мире", – добавили там.

МУС заверил в поддержке своих сотрудников и призвал государства-участницы "оказать твердую и последовательную поддержку Суду и его работе, осуществляемой исключительно в интересах жертв международных преступлений".

США ввели санкции против четырех должностных лиц МУС в среду, обвинив их в "преследовании" американских и израильских граждан.

На решение уже отреагировали во Франции, чей гражданин Николя Гию является судьей Суда и также попал под санкции.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Нетаньяху.