Макрон раскритиковал Нетаньяху за обвинения в антисемитизме

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "отвратительными" и "ошибочными" в ответ на обвинения премьер-министра Израиля в том, что его намерение признать Палестинское государство подпитывает антисемитизм.

Его слова цитирует AP, пишет "Европейская правда".

20 августа Нетаньяху обвинил французского президента в разжигании антисемитизма из-за его решения признать Палестинское государство.

"Анализ, согласно которому решение Франции признать государство Палестина в сентябре объясняет рост антисемитского насилия во Франции, является ошибочным, позорным и не останется без ответа", – ответил на это Макрон.

Он заявил, что нынешний период требует серьезности и ответственности, а не "обобщений и манипуляций".

Как известно, Франция объявила о намерении признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.