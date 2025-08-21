Польша: на восток страны с "высокой вероятностью" залетел дрон из Беларуси

Глава окружной прокуратуры в Люблине Гжегож Трусевич в четверг, 21 августа, сообщил новую информацию о беспилотном летательном аппарате, который накануне упал на кукурузное поле в селе Осины.

Его слова цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

По словам Трусевича, "существует высокая вероятность", что беспилотный летательный аппарат "прилетел из Беларуси".

"В сочетании с записями, которые мы имеем, существует очень высокая вероятность, что объект, вероятно, прилетел из Беларуси", – подчеркнул он.

Он сказал, что беспилотник был сильно поврежден, разбившись на многие части, однако следователи получили одну большую неповрежденную деталь. По словам Трусевича, на детали есть надпись, вероятно, на корейском языке.

"Сегодня мы в первую очередь опишем объекты, которые нам удалось обнаружить. Мы также сосредоточимся на эпицентре, чтобы тщательно обыскать не только то, что было видно, но и то, что может быть под поверхностью земли, в частности, не было ли электронного устройства, которое можно было бы использовать для дальнейшего расследования", – сказал прокурор.

Одной из версий, которую рассматривают следователи, является то, что дрон мог врезаться в соседние линии электропередачи. Прокуратура обеспечила охрану трех линий электропередачи, на которых есть "признаки недавнего повреждения".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что произошло новое нарушение польского воздушного пространства с востока, и анонсировал протест со стороны МИД против "виновника". Министр обороны Польши обвинил Россию в провокации после падения дрона.

Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон "Гербера" с китайским двигателем.