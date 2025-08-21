Зеленський: ймовірна зустріч із Путіним може відбутися в нейтральних країнах Європи

Президент Володимир Зеленський заявив, що ймовірна зустріч з очільником Кремля Владіміром Путіним, а також із президентом США Дональдом Трампом може відбутися в одній із нейтральних країн Європи.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що Україна вважає цілком справедливим, аби ймовірна зустріч лідерів України, США та Росії відбулася в нейтральній Європі, адже "війна – в Україні і на Європейському континенті".

"Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія – ми погоджуємося. Туреччина? Туреччина для нас – це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти", – зазначив український президент.

Він водночас наголосив, що проти можливості організувати переговори у російській столиці, а також за його словами, "непростим" вибором місця зустрічі є Будапешт.

"Що стосується Будапешта як майданчика, мені здається, що на сьогодні це непросто. Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України", – додав Зеленський.

ЗМІ раніше писали, що у США розглядають Угорщину як можливе місце проведення саміту Зеленського й Путіна. Польський прем’єр Дональд Туск вважає, що проведення переговорів в столиці Угорщини, де в 1994 році було підписано Будапештський меморандум, буде історичною іронією.

На допис глави польського уряду відреагував Балаж Орбан, голова політичного кабінету прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він заявив, що така реакція Туска з’явилася начебто через те, що Польщу "не запросили на переговори до Вашингтона".

А міністр закордонних справ Угорщини 21 серпня заявив, що його країна двічі пропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною, і ця пропозиція залишається в силі.