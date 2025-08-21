В Угорщині глузливо відповіли на критику Туском Будапешта як місця саміту Путін-Зеленський

З'явилася відповідь Угорщини на публікацію прем’єра Польщі Дональда Туска в середу, в якій він розкритикував ідею проведення зустрічі щодо припинення війни в Україні в Будапешті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Польський прем'єр-міністр висловив переконання, що ця ідея не є однією з найкращих, оскільки доля України вже одного разу вирішувалася, але невдало, саме в угорській столиці.

На допис глави польського уряду відреагував Балаж Орбан, голова політичного кабінету прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Дональд Туск, схоже, засмучений тим, що його не запросили на переговори до Вашингтона. У своєму розчаруванні він нападає на країну, з якою Польщу пов'язує давня дружба – саме в той день, коли ми, угорці, святкуємо заснування нашої держави. Що б подумали про таку поведінку його польські предки?" – риторично запитав угорський політик в Х.

ЗМІ раніше писали, що у США розглядають Угорщину як можливе місце проведення саміту Зеленського й Путіна, однак Туск вважає, що проведення переговорів в столиці Угорщини, де в 1994 році було підписано Будапештський меморандум, буде історичною іронією.

Інші ЗМІ писали, що господар Кремля запропонував зустрітися з президентом України у Москві, на що той відповів відмовою.

А голова найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр звернувся до Віктора Орбана із закликом організувати зустріч лідерів України та Росії в Будапешті.