Сійярто: Угорщина готова організувати мирні переговори Росії та України

Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що його країна двічі пропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною, і ця пропозиція залишається в силі.

У четвер, 21 серпня, Сійярто відреагував на повідомлення у ЗМІ про те, що Білий дім розглядає столицю Угорщини Будапешт як місце для можливої тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Владіміра Путіна.

"Якщо ми потрібні, ми готові забезпечити належні справедливі та безпечні умови для таких мирних переговорів. Ми будемо раді, якщо зможемо сприяти успіху мирних зусиль", – заявив він.

Сійярто наголосив, що його країна двічі пропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною.

Однак міністр закордонних справ Угорщини спростував опубліковані повідомлення ЗМІ, про те, що Трамп начебто зателефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб обговорити питання вступу України до Європейського Союзу після зустрічі з президентом України та європейськими лідерами.

"Хочу чітко заявити, що такого дзвінка не було. Не було. Крапка", – сказав Сійярто.

ЗМІ раніше писали, що у США розглядають Угорщину як можливе місце проведення саміту Зеленського й Путіна. Польський прем’єр Дональд Туск вважає, що проведення переговорів в столиці Угорщини, де в 1994 році було підписано Будапештський меморандум, буде історичною іронією.

На допис глави польського уряду відреагував Балаж Орбан, голова політичного кабінету прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він заявив, що така реакція Туска з’явилася начебто через те, що Польщу "не запросили на переговори до Вашингтона".