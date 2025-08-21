Зеленский: вероятная встреча с Путиным может состояться в нейтральных странах Европы

Президент Владимир Зеленский заявил, что вероятная встреча с главой Кремля Владимиром Путиным, а также с президентом США Дональдом Трампом может состояться в одной из нейтральных стран Европы.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Укринформ, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что Украина считает вполне справедливым, чтобы вероятная встреча лидеров Украины, США и России состоялась в нейтральной Европе, ведь "война идет в Украине и на Европейском континенте".

"Я сказал, что мы соглашаемся. Швейцария, Австрия – мы соглашаемся. Турция? Турция для нас – это страна НАТО и часть Европы. И мы не против", – отметил украинский президент.

Он одновременно подчеркнул, что против возможности организовать переговоры в российской столице, а также по его словам, "непростым" выбором места встречи является Будапешт.

"Что касается Будапешта как площадки, мне кажется, что на сегодня это непросто. Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но была против поддержки Украины", – добавил Зеленский.

СМИ ранее писали, что в США рассматривают Венгрию как возможное место проведения саммита Зеленского и Путина. Польский премьер Дональд Туск считает, что проведение переговоров в столице Венгрии, где в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, будет исторической иронией.

На сообщение главы польского правительства отреагировал Балаж Орбан, глава политического кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он заявил, что такая реакция Туска появилась якобы из-за того, что Польшу "не пригласили на переговоры в Вашингтон".

А министр иностранных дел Венгрии 21 августа заявил, что его страна дважды предлагала провести мирные переговоры между Россией и Украиной, и это предложение остается в силе.