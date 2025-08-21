Зеленський розповів, хто із США увійде у координаційну групу щодо підготовки зустрічі з РФ

Президент Володимир Зеленський розповів, хто з американської сторони увійде до координаційної групи щодо підготовки зустрічі з російською стороною.

Про це він розповів під час спілкування із журналістами, передає Інтерфакс-Україна, пише "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що координаційна група з американської сторони щодо підготовки зустрічі з російською стороною буде складатись з державного секретаря США Марко Рубіо, спецпредставника президент США Стівена Віткоффа і віцепрезидента США Джеймса Девіда Венса.

"Ми в присутності європейських лідерів в Овальному кабінеті вже в третій частині наших зустрічей, після розмови президента Трампа з Путіним, домовились, що координаційна група з американської сторони щодо підготовки зустрічі з росіянами буде складатись з Рубіо, Віткоффа і Венса. Мова про координацію наших домовленостей", – поділився він.

Також український президент розповів, що у Вашингтоні був швидкий діалог між секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також Віткоффом і Рубіо.

"Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями. І те, що я дуже хотів, – щоб Європа була присутня. Формат нашої зустрічі з президентом Трампом це дозволив. Їхня присутність важлива", – додав Зеленський.

Зазначимо, ЗМІ писали, що Трамп делегував Рубіо переговори з європейськими лідерами щодо гарантій безпеки для України.

Після переговорів у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Зеленський та очільник Кремля зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.

Після цього швейцарський міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс заявив, що Швейцарія "більш ніж готова" до проведення саміту між Росією та Україною. Також ініціативу проявляє Угорщина.