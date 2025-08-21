СМИ: Трамп на данный момент отстраняется от мирных переговоров между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым отстранится на данный момент от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", изданию The Guardian сообщили источники.

По словам собеседников британского издания, Дональд Трамп сообщил своим главным советникам, что трехсторонняя встреча состоится после того, как лидеры двух стран встретятся между собой.

Президент США сообщил советникам в последние дни, что намерен провести трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как они встретятся между собой, хотя до сих пор остается непонятным, состоится ли эта первая встреча, и Трамп не намерен участвовать в этих усилиях.

В телефонном интервью с ведущим ток-шоу Марком Левином на WABC во вторник Трамп также сказал, что, по его мнению, Путину и Зеленскому лучше встретиться сначала без него: "Я просто хочу посмотреть, что будет на встрече. Они сейчас ее организуют, и мы посмотрим, что будет".

Высокопоставленный представитель администрации охарактеризовал ситуацию как "выжидательную позицию" президента США относительно возможности назначения встречи хозяина Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Однако в последние дни было мало реальных признаков прогресса, и Белый дом не имеет списка мест, где могла бы состояться встреча.

Белый дом заявил, что "Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают сотрудничать с российскими и украинскими чиновниками с целью проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне... Публичное обсуждение этих вопросов не соответствует национальным интересам".

Напомним, что, по словам Владимира Зеленского, координационная группа с американской стороны по подготовке встречи с российской стороной будет состоять из государственного секретаря США Марко Рубио, спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса.

Отметим, СМИ писали, что Трамп делегировал Рубио переговоры с европейскими лидерами по гарантиям безопасности для Украины.

После переговоров в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Зеленский и глава Кремля встретятся в течение ближайших двух недель.