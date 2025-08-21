Британія запровадила нові санкції проти Ірану через підривну діяльність

Велика Британія в четвер оголосила про санкції проти пʼяти фізичних та юридичних осіб, яких назвала причетними до кампанії Ірану з підриву глобальної та регіональної безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні британського уряду.

Під санкції Британії потрапив іранський нафтовий магнат і радник верховного лідера Ірану Хоссейн Шамхані, а також чотири компанії, зокрема повʼязана із Шамхані Milavous Group.

Як стверджують у британському уряді, ці компанії дозволяють Ірану отримувати гроші на підривну діяльність за кордоном за рахунок продажу нафти в обхід санкцій.

"Зупинити зловмисний вплив Ірану та забезпечити безпеку британського народу залишається нашим головним пріоритетом", – прокоментував молодший міністр Британії з питань Близького Сходу Геміш Фальконер.

Проти Шамхані та його компаній наприкінці липня запровадили санкції і Сполучені Штати.

Раніше британська влада констатувала, що Іран становить значну і широкомасштабну загрозу для Британії й вона зростає, і уряд країни до неї не повністю готовий.