Британия ввела новые санкции против Ирана из-за подрывной деятельности

Великобритания в четверг объявила о санкциях против пяти физических и юридических лиц, которых назвала причастными к кампании Ирана по подрыву глобальной и региональной безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении британского правительства.

Под санкции Британии попал иранский нефтяной магнат и советник верховного лидера Ирана Хоссейн Шамхани, а также четыре компании, в том числе связанная с Шамхани Milavous Group.

Как утверждают в британском правительстве, эти компании позволяют Ирану получать деньги на подрывную деятельность за рубежом за счет продажи нефти в обход санкций.

"Остановить злонамеренное влияние Ирана и обеспечить безопасность британского народа остается нашим главным приоритетом", – прокомментировал младший министр Британии по вопросам Ближнего Востока Хэмиш Фальконер.

Против Шамхани и его компаний в конце июля ввели санкции и Соединенные Штаты.

Ранее британские власти констатировали, что Иран представляет значительную и широкомасштабную угрозу для Британии и она растет, и правительство страны к ней не полностью готово.