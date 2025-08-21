Німецькі військові: Європа має серйозно поставитись до розгортання військ в Україні

Для надання Києву дієвих гарантій безпеки європейські держави мають бути готові до розгортання в Україні кількадесятьох тисяч військових на тривалий термін.

Про це в коментарі Reuters заявив керівник профспілки військовослужбовців Німеччини (DBwV) полковник Андре Вюстнер, пише "Європейська правда".

Вюстнер закликав європейських лідерів не применшувати завдання з розгортання військових в Україні, а бути чесними щодо викликів, навіть якщо швидке припинення вогню здається малоймовірним.

"Недостатньо буде, щоб кілька генералів і невеликі військові підрозділи займали командний пункт в Україні. Від самого початку Путіну треба чітко дати зрозуміти – і підкріпити це міжнародними силами – що ми абсолютно серйозно ставимося до гарантій безпеки", – додав він.

За оцінкою німецького полковника, кожна з великих країн "коаліції рішучих" повинна буде розгорнути в Україні щонайменше 10 тисяч військовослужбовців на тривалий термін, що стане величезним викликом для їхніх збройних сил.

"Європейці залишаються військовими карликами і вже зараз ледве виконують нові зобов'язання НАТО, взяті на останньому саміті. Європа ще далека від того, щоб самостійно захищати себе", – констатував Вюстнер.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Як повідомлялося, глава британських збройних сил повідомить своїм американським колегам, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.