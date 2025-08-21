Немецкие военные: Европа должна серьезно отнестись к развертыванию войск в Украине

Для предоставления Киеву действенных гарантий безопасности европейские государства должны быть готовы к развертыванию в Украине нескольких десятков тысяч военных на длительный срок.

Об этом в комментарии Reuters заявил руководитель профсоюза военнослужащих Германии (DBwV) полковник Андре Вюстнер, пишет "Европейская правда".

Вюстнер призвал европейских лидеров не преуменьшать задачи по развертыванию военных в Украине, а быть честными относительно вызовов, даже если быстрое прекращение огня кажется маловероятным.

"Недостаточно будет, чтобы несколько генералов и небольшие военные подразделения занимали командный пункт в Украине. С самого начала Путину надо четко дать понять – и подкрепить это международными силами – что мы абсолютно серьезно относимся к гарантиям безопасности", – добавил он.

По оценке немецкого полковника, каждая из крупных стран "коалиции решительных" должна будет развернуть в Украине не менее 10 тысяч военнослужащих на длительный срок, что станет огромным вызовом для их вооруженных сил.

"Европейцы остаются военными карликами и уже сейчас едва выполняют новые обязательства НАТО, взятые на последнем саммите. Европа еще далека от того, чтобы самостоятельно защищать себя", – констатировал Вюстнер.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Как сообщалось, глава британских вооруженных сил сообщит своим американским коллегам, что Великобритания готова отправить войска для защиты неба и моря Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.