Президент Фінляндії розповів у книзі, як йому допоміг номер телефона Лаврова

Президент Фінляндії Александр Стубб у своїй книзі "Трикутник влади" розповів про інцидент в російському аеропорту, коли йому довелось показати працівникам летовища номер глави МЗС Росії Сергєя Лаврова у своїй телефонній книзі.

Про це повідомляє фінський мовник Yle, пише "Європейська правда".

Книга містить цікаві історії з політичної кар'єри Стубба, проте основна увага в ній приділена аналізу міжнародної ситуації. На думку Стубба, Росія – це імперіалістична й авторитарна держава, яка ностальгує за статусом великої держави і так і не зуміла реформувати економіку, засновану на природних ресурсах.

Фінський президент також описує у книзі свої контакти з росіянами протягом останніх років.

Зокрема, він розповів про епізод зі свого міністерського минулого, коли він вирушив до Сибіру у складі бізнес-делегації президента Саулі Нііністьо.

На зворотному шляху співробітники російського аеропорту ледь не затримали виліт делегації через відсутність необхідних документів. Ситуацію вдалося вирішити завдяки номеру телефону Лаврова.

"Ми знаємо, що вони хочуть хабар. Я втрачаю терпіння і показую номер Сергєя Лаврова у своєму телефоні. Якщо нас не відпустять, я йому зателефоную. Я вже готовий натиснути на кнопку. Хитрість спрацьовує. Нам дозволяють вилетіти", – розповів Александр Стубб.

