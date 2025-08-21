Президент Финляндии рассказал в книге, как ему помог номер телефона Лаврова

Президент Финляндии Александр Стубб в своей книге "Треугольник власти" рассказал об инциденте в российском аэропорту, когда ему пришлось показать работникам аэропорта номер главы МИД России Сергея Лаврова в своей телефонной книге.

Об этом сообщает финский вещатель Yle, пишет "Европейская правда".

Книга содержит интересные истории из политической карьеры Стубба, однако основное внимание в ней уделено анализу международной ситуации. По мнению Стубба, Россия – это империалистическое и авторитарное государство, которое ностальгирует по статусу великой державы и так и не сумело реформировать экономику, основанную на природных ресурсах.

Финский президент также описывает в книге свои контакты с россиянами в последние годы.

В частности, он рассказал об эпизоде из своего министерского прошлого, когда он отправился в Сибирь в составе бизнес-делегации президента Саули Ниинистё.

На обратном пути сотрудники российского аэропорта едва не задержали вылет делегации из-за отсутствия необходимых документов. Ситуацию удалось решить благодаря номеру телефона Лаврова.

"Мы знаем, что они хотят взятку. Я теряю терпение и показываю номер Сергея Лаврова в своем телефоне. Если нас не отпустят, я ему позвоню. Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает. Нам разрешают вылететь", – рассказал Александр Стубб.

Напомним, Стубб 18 августа среди других европейских лидеров участвовал в переговорах с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме. Финский президент раскрыл, что из многочасовых дискуссий вытекли три основных результата.

Стубб также предложил место для встречи Зеленского и Путина.