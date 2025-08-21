В ОПУ розповіли про зустріч із представником ЄС щодо реформ і боротьби з корупцією

Українська влада та представництво ЄС у Києві домовились розширити співпрацю для реалізації судової реформи та удосконалення системи запобігання та протидії корупції.

Про це у четвер повідомила пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда".

21 серпня в Офісі президента пройшла зустріч заступниці керівника Офісу Ірини Мудрої та віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качки з тимчасовим повіреним у справах представництва ЄС Гедимінасом Навіцкасом.

Мудра та Качка подякували Євросоюзу за постійну підтримку України на шляху до членства.

Під час розмови йшлося про подальші кроки у впровадженні судової реформи, зміцнення антикорупційної системи та розвиток правових інституцій. Також домовилися активніше працювати разом – через консультації та спільні проєкти.

Окремо обговорили створення Спеціального трибуналу та Компенсаційної комісії, яка має розглядати заяви людей, що постраждали від російської агресії.

Гедимінас Навіцкас підтвердив готовність ЄС підтримувати Україну й надалі, відзначив прогрес у реформах і наголосив на солідарності з українцями.

Варто зазначити: ЄС чекає від України продовження реформ, причому керівники Євросоюзу публічно наголошують, що є два визначальні напрямки: верховенство права та боротьба з корупцією.

Читайте також статтю "ЄП" про те, чому Зеленський повернувся до антикорупції та що буде з рухом до ЄС