В ОПУ рассказали о встрече с представителем ЕС по реформам и борьбе с коррупцией

Украинская власть и представительство ЕС в Киеве договорились расширить сотрудничество для реализации судебной реформы и совершенствования системы предотвращения и противодействия коррупции.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба ОПУ, пишет "Европейская правда".

21 августа в Офисе президента прошла встреча заместителя главы Офиса Ирины Мудрой и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки с временным поверенным в делах представительства ЕС Гедиминасом Навицкасом.

Мудрая и Качка поблагодарили Евросоюз за постоянную поддержку Украины на пути к членству.

Во время беседы речь шла о дальнейших шагах по внедрению судебной реформы, укреплению антикоррупционной системы и развитию правовых институтов. Также договорились активнее работать вместе – через консультации и совместные проекты.

Отдельно обсудили создание Специального трибунала и Компенсационной комиссии, которая должна рассматривать заявления людей, пострадавших от российской агрессии.

Гедиминас Навицкас подтвердил готовность ЕС поддерживать Украину и в дальнейшем, отметил прогресс в реформах и подчеркнул солидарность с украинцами.

Стоит отметить: ЕС ждет от Украины продолжения реформ, причем руководители Евросоюза публично подчеркивают, что есть два определяющих направления: верховенство права и борьба с коррупцией.

Читайте также статью "ЕП" о том, почему Зеленский вернулся к антикоррупции и что будет с движением в ЕС.