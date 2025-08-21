Опитування: більшість німців – проти відправлення військ в Україну

Більшість німців виступають проти відправки солдатів Бундесверу в Україну в межах майбутніх гарантій безпеки.

Про це свідчить опитування інституту дослідження громадської думки Civey, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa-AFX.

В опитуванні 51% респондентів висловився проти участі Німеччини у миротворчій місії в Україні і лише 36% опитаних погодилися б з цим. Решта 13% опитаних не визначилися з відповіддю.

Неприйняття особливо чітко простежується серед прихильників ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт: 92% його виборців виступають проти такої місії.

Натомість найвищий рівень схвалення спостерігається серед виборців німецької Партії зелених: 77% з них виступають за участь Бундесверу.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Як повідомлялося, глава британських збройних сил повідомить своїм американським колегам, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією.

Голова профспілки Бундесверу Андре Вюстнер вважає, що для ефективної миротворчої місії в Україні буде необхідне розміщення десятків тисяч військових на тривалий час.