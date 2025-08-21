Опрос: большинство немцев – против отправки войск в Украину

Большинство немцев выступают против отправки солдат Бундесвера в Украину в рамках будущих гарантий безопасности.

Об этом свидетельствует опрос института исследования общественного мнения Civey, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa-AFX.

В опросе 51% респондентов высказались против участия Германии в миротворческой миссии в Украине и только 36% опрошенных согласились бы с этим. Остальные 13% опрошенных не определились с ответом.

Неприятие особенно четко прослеживается среди сторонников ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт: 92% его избирателей выступают против такой миссии.

Зато самый высокий уровень одобрения наблюдается среди избирателей немецкой Партии зеленых: 77% из них выступают за участие Бундесвера.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Как сообщалось, глава британских вооруженных сил сообщит своим американским коллегам, что Великобритания готова отправить войска для защиты неба и моря Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.

Председатель профсоюза Бундесвера Андре Вюстнер считает, что для эффективной миротворческой миссии в Украине будет необходимо размещение десятков тысяч военных на длительный срок.