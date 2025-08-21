Трамп обещает в течение двух недель сказать, достигнет ли мира в Украине

Президент США Дональд Трамп ожидает, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью американскому радиоведущему Тодду Старнесу, которое транслировалось в четверг.

Американский президент заявил, что полномасштабная агрессия России против Украины – это "ужасная война, худшее, что было со времен Второй мировой войны".

На вопрос, удастся ли достичь мира в Украине, Трамп сказал, что даст знать, "скажем, в течение двух недель".

"А после этого, возможно, придется изменить тактику. Но посмотрим", – добавил он.

По данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине право организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.

Ранее в четверг президент США резко раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что он не дал разрешения Украине атаковать Россию, лишив Киев шанса выиграть войну.