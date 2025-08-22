ЗМІ: США зупинили обмін розвідданими щодо переговорів України та РФ з союзниками

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард заборонила ділитися розвідданими про перемовини між Україною та Росією навіть із найближчими союзниками.

Про це пише CBS News із посиланням на співробітників американських спецслужб, передає "Європейська правда".

Виданню стало відомо, що Габбард кілька тижнів тому видала директиву розвідувальним службам США, в якій наказала не передавати інформацію про переговори між Росією та Україною своїм союзникам.

Співрозмовники стверджують, що у меморандумі, датованому 20 липня і підписаному Габбард, агентствам було наказано не передавати інформацію так званій "П'ятірці", розвідувальному альянсу, створеному після Другої світової війни, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Посадовці заявили, що директива класифікувала всі аналітичні дані та інформацію, пов'язані з нестабільними мирними переговорами між Росією та Україною, як "NOFORN", або "не для поширення за кордон".

Єдиною інформацією, яку можна було передавати, була інформація, яка вже була оприлюднена. Меморандум також обмежив поширення матеріалів, що стосуються мирних переговорів, лише тими агентствами, які створили або отримали цю інформацію.

Водночас, як пише видання, меморандум, схоже, не забороняє обмін дипломатичною інформацією, зібраною іншими засобами, окремими від розвідувального співтовариства США, або військовою оперативною інформацією, не пов'язаною з переговорами, – наприклад, деталями, якими США ділиться з українськими військовими для сприяння їхнім оборонним операціям.

У контексті Тулсі Габбард нагадаємо, що у березні вона повідомила законодавцям, що американські розвідувальні агентства дійшли висновку, що Іран не прийняв рішення про створення ядерної зброї, але має запаси збагаченого урану, що значно перевищують потреби для цивільних цілей.

Коли американському президенту Дональду Трампу нагадали про березневий коментар Габбард, той відмахнувся: "Мені байдуже, що вона сказала".

У червні ЗМІ писали, що Габбард, ймовірно, втратила довіру Трампа через свою позицію щодо конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.