СМИ: США приостановили обмен разведданными о переговорах Украины и РФ с союзниками

Директор национальной разведки США Тулси Габбард запретила делиться разведданными о переговорах между Украиной и Россией даже с ближайшими союзниками.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на сотрудников американских спецслужб, передает "Европейская правда".

Изданию стало известно, что Габбард несколько недель назад издала директиву разведывательным службам США, в которой приказала не передавать информацию о переговорах между Россией и Украиной своим союзникам.

Собеседники утверждают, что в меморандуме, датированном 20 июля и подписанном Габбард, агентствам было приказано не передавать информацию так называемой "Пятерке", разведывательному альянсу, созданному после Второй мировой войны, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Чиновники заявили, что директива классифицировала все аналитические данные и информацию, связанные с нестабильными мирными переговорами между Россией и Украиной, как "NOFORN", или "не для распространения за рубеж".

Единственной информацией, которую можно было передавать, была информация, которая уже была обнародована. Меморандум также ограничил распространение материалов, касающихся мирных переговоров, только теми агентствами, которые создали или получили эту информацию.

В то же время, как пишет издание, меморандум, похоже, не запрещает обмен дипломатической информацией, собранной другими средствами, отдельными от разведывательного сообщества США, или военной оперативной информацией, не связанной с переговорами, – например, деталями, которыми США делится с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям.

В контексте Тулси Габбард напомним, что в марте она сообщила законодателям, что американские разведывательные агентства пришли к выводу, что Иран не принял решение о создании ядерного оружия, но имеет запасы обогащенного урана, значительно превышающие потребности для гражданских целей.

Когда американскому президенту Дональду Трампу напомнили о мартовском комментарии Габбард, тот отмахнулся: "Мне все равно, что она сказала".

В июне СМИ писали, что Габбард, вероятно, потеряла доверие Трампа из-за своей позиции по конфликту между Израилем и ХАМАС.