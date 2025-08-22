Вчителі Польщі оголосили протест у день початку навчального року

1 вересня, у день старту нового навчального року, профспілка вчителів Польщі проведе загальнонаціональну акцію протесту перед будівлею Міністерства освіти і науки у Варшаві.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Початок акції заплановано на 11:00. Як повідомили організатори, до столиці приїдуть педагоги з усієї країни.

Основні вимоги: підвищення зарплат на 10% та прив’язка їх до середньої заробітної плати по країні.

Голова Профспілки вчителів Польщі Славомір Броняр заявив, що уряд Дональда Туска не виконує обіцянок, зокрема щодо вирівнювання зарплат та введення компенсаційних виплат. За його словами, в освітній сфері вже рік відсутні переговори та будь-яка робота відповідних комісій.

Профспілковці наголошують, що ситуація ускладнюється кадровою кризою – наразі у школах вакантними залишаються близько 22 тисячі посад.

Без суттєвих фінансових стимулів, вважають вони, залучати нових педагогів та утримувати досвідчених працівників буде дедалі важче.

