Среди немецких "Зеленых" возобновились призывы предоставить Украине Taurus

Политик немецкой Партии зеленых Омид Нурипур призывает Германию к большей поддержке Украины, в частности предоставить крылатые ракеты Taurus.

Об этом он сказал интервью газетам Funke Media Group, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Российские военные продвигаются все дальше на поле боя, заявил вице-президент Бундестага.

"Способность Украины держать оборону не в последнюю очередь зависит от наших поставок оружия. Поэтому мы должны поддержать Украину всем, что у нас есть – в том числе и крылатыми ракетами", – заявил Нурипур.

Германия уже давно обсуждает вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus с дальностью действия около 500 километров. Однако сейчас достигнута договоренность о том, что Германия поможет Украине создать собственное дальнобойное оружие.

Нурипур считает, что на президента США Дональда Трампа нельзя полагаться.

Чтобы поддержать Украину, Германия должна более последовательно внедрять существующие санкции против России, вводить новые карательные меры – например, в отношении удобрений, усиливать военную поддержку, а также участвовать в западных гарантиях безопасности, считает он.

Напомним, в конце мая министры обороны Германии и Украины подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного вооружения украинского производства.

В начале июля стало известно, что речь идет о дальнобойных дронах, которые уже были использованы для поражения целей в России.

А глава МИД Германии Йоханн Вадефуль поделился, что у него сдержанное отношение к идее передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.