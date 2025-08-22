У Польщі спалахнула пожежа: знищені ресторан та пожежна станція, постраждали люди

У ніч проти 22 серпня у польському місті Гелі сталася масштабна пожежа, яка охопила ресторан, станцію добровільної пожежної бригади та господарську будівлю сусідньої парафії, внаслідок чого постраждали люди.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

За інформацією польського мовника, пожежа спалахнула близько 03:00 ранку в п'ятницю, 22 серпня.

Пожежники вважають, що вогонь спалахнув у ресторані, а потім швидко поширився по фасаду на горище добровільної пожежної частини Геля та господарську будівлю сусідньої парафії.

На місці події працювали приблизно 50 пожежників з 12 підрозділів. Двоє з них зазнали травм – один, ймовірно, отруївся димом, а інший отримав травму ноги. Обох доставили до лікарні в Гелі.

Фахівці з інспекції будівель оцінять стан будівель і вирішать, чи можна їх далі використовувати. Відомо, що горище пожежної частини було знищено вогнем; пожежні машини та обладнання з гаражів пожежної частини врятовано.

Пожежу вдалося загасити. Причину пожежі встановить поліція.

Фото: RMF24

