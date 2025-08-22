В Польше вспыхнул пожар: уничтожены ресторан и пожарная станция, пострадали люди

В ночь на 22 августа в польском городе Хель произошел масштабный пожар, который охватил ресторан, станцию добровольной пожарной бригады и хозяйственное здание соседнего прихода, в результате чего пострадали люди.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

По информации польского вещателя, пожар вспыхнул около 03:00 утра в пятницу, 22 августа.

Пожарные считают, что огонь вспыхнул в ресторане, а затем быстро распространился по фасаду на чердак добровольной пожарной части Хеля и хозяйственное здание соседнего прихода.

На месте происшествия работали примерно 50 пожарных из 12 подразделений. Двое из них получили травмы – один, вероятно, отравился дымом, а другой получил травму ноги. Обоих доставили в больницу в Хеле.

Специалисты по инспекции зданий оценят состояние зданий и решат, можно ли их дальше использовать. Известно, что чердак пожарной части был уничтожен огнем; пожарные машины и оборудование из гаражей пожарной части спасены.

Пожар удалось потушить. Причину пожара установит полиция.

Фото: RMF24

Недавно жителей приюта для украинских беженцев в нидерландском Свольгене эвакуировали после того, как там вспыхнул пожар.

Также писали о том, что в Испании вспыхнула Большая мечеть Кордовы, в результате чего в историческом здании получили повреждения крыши двух часовен, а также стены.