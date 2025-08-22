Міністр оборони Фінляндії не вірить, що Росія щиро хоче миру

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен вважає, що Росія не хоче миру і продовжує затягувати час.

Про це він сказав в ефірі телерадіокомпанії Yle.

За його оцінкою, ми на шляху до столу мирних переговорів, але ще не там.

"Складається враження, що Росія не прагне миру по-справжньому", – сказав Хяккянен.

За словами міністра, усі ознаки і розвіддані вказують на те, що Росія не має наміру гальмувати свою військову машину.

"Росія тягне час і вірить, що таким чином вона буде більш стійкою, ніж західна демократія", – заявив він.

Хяккянен заявив, що лідерам РФ і України варто зустрічатися лише тоді, коли дійсно буде про що домовлятися, а час для цього ще не настав.

Також, за його словами, обговорюючи гарантії безпеки для України, зараз важливо точно розуміти, що вони означають. Не варто давати нечітких обіцянок.

За його словами, в той же час, необхідно забезпечити, щоб Україна отримала сильну позицію після встановлення миру і щоб кордони НАТО не піддавалися ситуації, яка могла б спровокувати Росію до дій.

Франція напередодні засудила нічні російські удари по Україні, назвавши їх свідченням "відсутності у Москви готовності серйозно долучитися до мирних переговорів".

Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що масштабний обстріл України з боку Росії у ніч на четвер мав на меті не лише продемонструвати несхвалення мирних зусиль, а й публічно принизити Сполучені Штати.