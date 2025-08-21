Франція: удари РФ по Україні свідчать про "відсутність волі" до мирних переговорів
Франція засудила нічні російські удари по Україні, назвавши їх свідченням "відсутності у Москви готовності серйозно долучитися до мирних переговорів".
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві французького МЗС, яку наводить France 24.
Попри заяви Росії про готовність до переговорів, відзначили у відомстві, вона "продовжує смертельні атаки на українську територію, випустивши 574 дрони та 40 ракет по житлових районах".
Ці удари "ще раз показують необхідність припинити вбивства та зберігати і посилювати тиск на Росію", – заявили у МЗС Франції.
Там також підтвердили підтримку "ініціативи президента Трампа щодо справедливого і тривалого миру".
Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський засудив чергову масовану комбіновану атаку Росії на Україну в ніч проти 21 серпня.
В ніч на 21 серпня Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу: протиповітряна оборона знешкодила 577 ворожих цілей.
Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від обстрілу заводу в Мукачеві у ніч на 21 серпня, але згодом видалив слово "російський" із публікації.