Франція: удари РФ по Україні свідчать про "відсутність волі" до мирних переговорів

Франція засудила нічні російські удари по Україні, назвавши їх свідченням "відсутності у Москви готовності серйозно долучитися до мирних переговорів".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві французького МЗС, яку наводить France 24.

Попри заяви Росії про готовність до переговорів, відзначили у відомстві, вона "продовжує смертельні атаки на українську територію, випустивши 574 дрони та 40 ракет по житлових районах".

Ці удари "ще раз показують необхідність припинити вбивства та зберігати і посилювати тиск на Росію", – заявили у МЗС Франції.

Там також підтвердили підтримку "ініціативи президента Трампа щодо справедливого і тривалого миру".

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський засудив чергову масовану комбіновану атаку Росії на Україну в ніч проти 21 серпня.

В ніч на 21 серпня Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу: протиповітряна оборона знешкодила 577 ворожих цілей.

Президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від обстрілу заводу в Мукачеві у ніч на 21 серпня, але згодом видалив слово "російський" із публікації.