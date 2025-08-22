Министр обороны Финляндии не верит, что Россия искренне хочет мира

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен считает, что Россия не хочет мира и продолжает затягивать время.

Об этом он сказал в эфире телерадиокомпании Yle.

По его оценке, мы на пути к столу мирных переговоров, но еще не там.

"Создается впечатление, что Россия не хочет мира по-настоящему", – сказал Хяккянен.

По словам министра, все признаки и разведданные указывают на то, что Россия не намерена тормозить свою военную машину.

"Россия тянет время и верит, что таким образом она будет более устойчивой, чем западная демократия", – заявил он.

Хяккянен заявил, что лидерам РФ и Украины стоит встречаться только тогда, когда действительно будет о чем договариваться, а время для этого еще не наступило.

Также, по его словам, обсуждая гарантии безопасности для Украины, сейчас важно точно понимать, что они означают. Не стоит давать нечетких обещаний.

По его словам, в то же время необходимо обеспечить, чтобы Украина получила сильную позицию после установления мира и чтобы границы НАТО не подвергались ситуации, которая могла бы спровоцировать Россию к действиям.

Франция накануне осудила ночные российские удары по Украине, назвав их свидетельством "отсутствия у Москвы готовности серьезно приобщиться к мирным переговорам".

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что масштабный обстрел Украины со стороны России в ночь на четверг имел целью не только продемонстрировать неодобрение мирных усилий, но и публично унизить Соединенные Штаты.