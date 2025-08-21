Ексглава МЗС Литви: атакою на американський завод РФ відкрито принижує США

Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що масштабний обстріл України з боку Росії у ніч на четвер мав на меті не лише продемонструвати несхвалення мирних зусиль, а й публічно принизити Сполучені Штати.

Таку думку Лінкявічюс висловив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Ексміністр вважає, що Москва нервує через ризик провалу справжніх намірів Владіміра Путіна після його саміту з президентом США Дональдом Трампом 15 серпня.

"Росіяни явно нервують, що "сеанс гіпнозу" Путіна на Алясці може провалитися. Запуск 600 безпілотників і 40 ракет в Україну, в тому числі на американський завод, – це не просто демонстрація несхвалення пошуків миру. Це відкрите приниження США та їхніх зусиль", – написав Лінкявічюс.

В ніч на 21 серпня Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу.

Серед іншого, Росія обстріляла американський завод Flex у Мукачеві, розташований лише за 30 кілометрів від угорського кордону, який, за словами президента України Володимира Зеленського, серед іншого, виробляв кавоварки.

Франція засудила нічні російські удари по Україні, назвавши їх свідченням "відсутності у Москви готовності серйозно долучитися до мирних переговорів".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський засудив чергову масовану комбіновану атаку Росії на Україну в ніч проти 21 серпня.