В Естонії роботодавцям хочуть дати право перевіряти працівників на сп’яніння

В Естонії Інспекція з захисту даних (AKI) направила до Міністерства соціальних справ пропозицію створити в законі правову основу для перевірки стану сп'яніння працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

В AKI обґрунтували законодавчу ініціативу тим, що наразі перевірка стану сп'яніння на роботі не врегульована. У зв'язку з цим у роботодавців немає чітких правових підстав для таких перевірок, а робота в стані сп'яніння в низці випадків може створювати серйозні ризики.

"Юридична неясність ставить у складне становище і роботодавців, і працівників. Хоча роботодавець зобов'язаний відстороняти від роботи працівника в стані сп'яніння, розумні можливості для перевірки такого стану відсутні", – зазначила гендиректорка AKI Пілле Лехіс.

Лехіс нагадала, що відповідне положення вже хотіли внести до Закону про гігієну та охорону праці в 2022 році, проте в підсумку парламент вилучив його з законопроєкту в другому читанні, пославшись на можливий надмірний утиск прав працівників.

За оцінкою AKI, для цього питання все ж можна знайти збалансоване рішення, яке захищатиме інтереси всіх сторін.

Тим часом у Фінляндії дедалі частіше використовують у трудовому житті PEth-тести, що визначають кількість фосфатидилетанолу в крові і можуть показати вживання алкоголю працівником у позаробочий час, наприклад, у відпустці, що в деяких сферах призводить до санкцій з боку роботодавця.

Нагадаємо, у Швеції з 1 червня набули чинності революційні зміни у торгівлі алкогольними напоями – дрібним виробникам вперше дозволили продаж напряму клієнтам, не через контрольовану державою спеціальну мережу магазинів.

Фінляндія, яка має одну з найсуворіших політик щодо алкоголю в Європейському Союзі, також послаблює обмеження.