В Естонії роботодавцям хочуть дати право перевіряти працівників на сп’яніння
В Естонії Інспекція з захисту даних (AKI) направила до Міністерства соціальних справ пропозицію створити в законі правову основу для перевірки стану сп'яніння працівників.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
В AKI обґрунтували законодавчу ініціативу тим, що наразі перевірка стану сп'яніння на роботі не врегульована. У зв'язку з цим у роботодавців немає чітких правових підстав для таких перевірок, а робота в стані сп'яніння в низці випадків може створювати серйозні ризики.
"Юридична неясність ставить у складне становище і роботодавців, і працівників. Хоча роботодавець зобов'язаний відстороняти від роботи працівника в стані сп'яніння, розумні можливості для перевірки такого стану відсутні", – зазначила гендиректорка AKI Пілле Лехіс.
Лехіс нагадала, що відповідне положення вже хотіли внести до Закону про гігієну та охорону праці в 2022 році, проте в підсумку парламент вилучив його з законопроєкту в другому читанні, пославшись на можливий надмірний утиск прав працівників.
За оцінкою AKI, для цього питання все ж можна знайти збалансоване рішення, яке захищатиме інтереси всіх сторін.
Тим часом у Фінляндії дедалі частіше використовують у трудовому житті PEth-тести, що визначають кількість фосфатидилетанолу в крові і можуть показати вживання алкоголю працівником у позаробочий час, наприклад, у відпустці, що в деяких сферах призводить до санкцій з боку роботодавця.
Нагадаємо, у Швеції з 1 червня набули чинності революційні зміни у торгівлі алкогольними напоями – дрібним виробникам вперше дозволили продаж напряму клієнтам, не через контрольовану державою спеціальну мережу магазинів.
Фінляндія, яка має одну з найсуворіших політик щодо алкоголю в Європейському Союзі, також послаблює обмеження.