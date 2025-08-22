В Германии суд присудил медицинский осмотр учительнице, которая 15 лет сидит на больничном

Учительница старших классов из немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия находилась на больничном более 15 лет – теперь, согласно решению суда, она должна пройти медицинский осмотр у врача.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Решение о медосмотре принял Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия в Мюнстере.

Впервые учительница сообщила о болезни в 2009 году. Согласно медицинским справкам, она страдала от психологических проблем, и срок ее нетрудоспособности неоднократно продлевался. Ее работодатель, земля Северный Рейн-Вестфалия, долгое время оставался бездействующим и только в апреле 2025 года назначил обследование для определения ее долгосрочной работоспособности.

Учительница обжаловала это решение.

Сейчас Высший административный суд отклонил апелляцию. Хотя он назвал "многолетнюю бездеятельность" работодателя "действительно непонятной", он, тем не менее, постановил, что приказ пройти медосмотр остается законным.

Судьи объяснили, что, с одной стороны, государство выполняет свой долг заботы, выясняя сомнения относительно пригодности работника к выполнению служебных обязанностей, но, с другой стороны, оно также имеет законный интерес в том, чтобы государственные служащие не были "полностью обеспечены без выполнения своих обязанностей".

Также противоречивым был вопрос о том, может ли осмотр включать психиатрические аспекты. Высший административный суд постановил, что это допустимо. Поскольку учительница сама предоставила медицинские справки из специализированного центра неврологии и психиатрии, такая проверка была оправданной.

Президент Ассоциации учителей земли Северный Рейн-Вестфалия Андреас Барч называет поведение учительницы "пощечиной моим коллегам".

В зависимости от уровня опыта, старшие учителя в Северном Рейне-Вестфалии зарабатывают от 5 051 до 6 174 евро в месяц. Учителя на государственной работе получают зарплату бессрочно, даже в случае болезни.

