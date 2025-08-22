ЗМІ: Рубіо вважає, що Європа має бути лідером гарантій безпеки для України

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив європейським колегам, що його країна братиме участь у післявоєнних гарантіях безпеки для України, однак адміністрація президента Дональда Трампа вважає, що Європа повинна взяти на себе керівну роль в цьому.

Про це повідомляє CNN із посиланням на європейських співрозмовників, пише "Європейська правда".

Поінформований європейський дипломат, який говорив на умовах анонімності, заявив, що Рубіо в четвер, 21 серпня, повідомив європейським колегам, що США братимуть участь у післявоєнних гарантіях безпеки України, але адміністрація Трампа вважає, що Європа повинна взяти на себе провідну роль.

Під час телефонної розмови з європейськими радниками з питань національної безпеки Рубіо, який також є виконуючим обов'язки радника президента Трампа з питань національної безпеки, не надав деталей щодо конкретних гарантій безпеки, які можуть взяти на себе США, повідомив він.

Однак, за словами дипломата, ця розмова, яку підтвердив представник адміністрації, додає імпульсу в критичний момент, коли Європа прагне до подальшої взаємодії з адміністрацією Трампа.

Кілька обізнаних співрозмовників зазначили, що США заявили, що готові відігравати обмежену роль у наданні гарантій безпеки Україні, якщо буде досягнуто мирної угоди з Росією, що потенційно може передбачати виконання американськими пілотами пілотованих місій повітряної підтримки.

За їхніми словами, Трамп виключив можливість розгортання американських військ на території України, але США та їхні союзники розглядають низку інших варіантів.

Вони також додали, що у телефонній розмові в четвер брали участь радники з національної безпеки НАТО, Європейського Союзу, Франції, Великої Британії, Фінляндії, Італії та Німеччини.

Напередодні писали, що Трамп очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".

Також він різко розкритикував свого попередника Джо Байдена через те, що він не надавав дозволу Україні атакувати Росію, позбавивши Київ шансу виграти у війні.

За даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.