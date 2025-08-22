Глава МЗС Польщі потролив угорського колегу після його скарг з приводу атак на "Дружбу"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський з сарказмом відреагував на нарікання угорського колеги Петера Сійярто з приводу українських ударів по нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сікорський відреагував на допис Сійярто у соцмережі Х, де той повідомляв про третій удар по "Дружбі" за короткий період і заявляв, що "це є явною атакою на енергетичну безпеку Угорщини і спробою втягнути її у війну".

"Петер, ти маєш стільки ж солідарності від нас, скільки ми від тебе", – написав у відповідь на це Сікорський.

Варто зазначити, що з часу приходу до влади у Польщі уряду Дональда Туска відносини Варшави і Будапешта стали прохолоднішими, особливо після початку повномасштабної російської війни проти України.

Урядовці двох країн неодноразово обмінювалися різкими заявами.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", яким Росія постачає нафту до Угорщини та Словаччини. Той нібито відповів, що злий.

Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками на нафтопровід "Дружба".