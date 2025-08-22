Глава МИД Польши потроллил венгерского коллегу после его жалоб по поводу атак на "Дружбу"
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с сарказмом отреагировал на нарекания венгерского коллеги Петера Сийярто по поводу украинских ударов по нефтепроводу "Дружба".
Об этом сообщает "Европейская правда".
Сикорский отреагировал на сообщение Сийярто в соцсети Х, где тот сообщал о третьем ударе по "Дружбе" за короткий период и заявлял, что "это является явной атакой на энергетическую безопасность Венгрии и попыткой втянуть ее в войну".
"Петер, ты получаешь столько же солидарности от нас, сколько мы от тебя", – написал в ответ на это Сикорский.
Стоит отметить, что со времени прихода к власти в Польше правительства Дональда Туска отношения Варшавы и Будапешта стали более прохладными, особенно после начала полномасштабной российской войны против Украины.
Чиновники двух стран неоднократно обменивались резкими заявлениями.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", по которому Россия поставляет нефть в Венгрию и Словакию. Тот якобы ответил, что зол.
Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками на нефтепровод "Дружба".