Санду дала громадянство Молдови російському "іноагенту" та його родині

Президентка Молдови Мая Санду вирішила надати громадянство країни російському кінокритику Антону Доліну, визнаному в РФ "іноагентом", та його родині.

Про це повідомило молдовське видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Відповідний указ адміністрація президента Молдови оприлюднила 22 серпня. Документ набуде чинності після публікації в Офіційному моніторі.

Про рішення президентки напередодні, 21 серпня, виданню повідомив прессекретар глави держави Ігор Захаров. Він уточнив, що указ буде опублікований найближчим часом.

Долін виїхав з Росії у березні 2022 року, після початку повномасштабної війни проти України. У жовтні того ж року Мін’юст РФ вніс його до списку "іноземних агентів" через публічну антивоєнну позицію.

Разом із Доліним молдовське громадянство отримають його дружина Наталія Хлюстова та діти Марк і Аркадій.

Тим же указом Санду надала громадянство також російському журналісту Глєбу П’яних та уродженцю США Девіду Лео Сміту.

Окремим указом від 21 серпня президентка Молдови надала громадянство ще 23 уродженцям Румунії та Італії.

Нагадаємо, у минулому Санду позбавила громадянства молдованина, який був на відео з Путіним, а також – політика, який збирав допомогу російським військовим.





