ЗМІ: Санду позбавила громадянства молдованина, який був на відео з Путіним

Один із двох указів про позбавлення громадянства, підписаний президенткою Молдови Маєю Санду влітку 2023 року, що був невідомий громадськості, стосувався Думітру Мирона – він з'являвся на одному відео з президентом РФ Владіміром Путіним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Europa Liberă.

Його ім'я з'явилося в пресі за пів року до цього, коли Мирона ідентифікували як одного з військовослужбовців, з якими російський диктатор виступав із новорічною промовою напередодні 2023 року.

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Проєкт Evocation – українська база даних російських пропагандистів, колабораціоністів та агентів, які беруть участь у війні РФ в Україні, – називає цю особу "терористом".

Згідно з його профілем на зазначеному ресурсі, Мирон народився 28 вересня 1993 року, є уродженцем Молдови, служив у підрозділі карабінерів "Комрат" та поїхав до України у віці 19 років.

За даними порталу, зараз Мирон є командиром бригади в місті Брянка Луганської області, має звання майора та отримав "орден за мужність" за участь у вторгненні в Україну.

На запит Europa Libera у січні 2024 року президентура Молдови відповіла, що Санду підписала два укази про позбавлення молдовського громадянства з моменту вступу на посаду.

В обох випадках підставою для цього була стаття закону про громадянство, в якій йдеться про те, що можна позбавити громадянства особу, яка "вчинила особливо тяжкі діяння, що завдають істотної шкоди державі".

У листопаді 2023 року глава держави також позбавила громадянства лідера маргінальної проросійської Партії регіонів і Конгресу молдовських діаспор у Росії Александра Калініна.

Також молдовський політик проводить акції на підтримку російських солдатів – збирає взуття і теплий одяг, які потім сам розвозить окупованими населеними пунктами Луганської області.

Європейський Союз і Канада внесли Калініна до санкційних списків через спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові.