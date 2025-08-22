Санду дала гражданство Молдовы российскому "иноагенту" и его семье

Президент Молдовы Майя Санду решила предоставить гражданство страны российскому кинокритику Антону Долину, признанному в РФ "иноагентом", и его семье.

Об этом сообщило молдовское издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Соответствующий указ администрация президента Молдовы обнародовала 22 августа. Документ вступит в силу после публикации в Официальном мониторе.

О решении президента накануне, 21 августа, изданию сообщил пресс-секретарь главы государства Игорь Захаров. Он уточнил, что указ будет опубликован в ближайшее время.

Долин уехал из России в марте 2022 года, после начала полномасштабной войны против Украины. В октябре того же года Минюст РФ внес его в список "иностранных агентов" из-за публичной антивоенной позиции.

Вместе с Долиным молдовское гражданство получат его жена Наталья Хлюстова и дети Марк и Аркадий.

Тем же указом Санду предоставила гражданство также российскому журналисту Глебу Пьяных и уроженцу США Дэвиду Лео Смиту.

Отдельным указом от 21 августа президент Молдовы предоставила гражданство еще 23 уроженцам Румынии и Италии.

Напомним, в прошлом Санду лишила гражданства молдаванина, который был на видео с Путиным, а также – политика, который собирал помощь российским военным.