Міністр оборони Польщі розповів про будівництво тренувального полігону для ЗСУ

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що 1 вересня буде завершене будівництво нового тренувального полігону для польських і українських військових.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

За словами Косіняка-Камиша, це місія, яку в рамках НАТО норвежці вирішили виконувати у партнерстві з Польщею.

"Це також наша філософія – ми хочемо допомогти Україні на території Республіки. Це партнерство з Норвегією дає позитивні результати", – написав він.

Зокрема, міністр повідомив, що 14 липня розпочалося будівництво великого табору – тренувального полігону.

"Роботи вже просуваються, 1 вересня цього року все буде завершено і тут, на території Республіки, розпочнеться перший курс підготовки українських військових. Не перший взагалі, звичайно, оскільки навчання вже тривають багато місяців, але перший в цьому таборі – побудованому разом з нашими норвезькими союзниками", – заявив Косіняк-Камиш.

Торік Україна запропонувала північноєвропейським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада".

В межах ініціативи кожній країні Північної Європи пропонували підготувати та озброїти по українському батальйону.

У квітні цього року стало відомо, що Норвегія допоможе озброїти бригади Збройних сил України сучасними засобами ураження, бронетехнікою та іншими технологічними рішеннями.