Министр обороны Польши рассказал о строительстве тренировочного полигона для ВСУ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что 1 сентября будет завершено строительство нового тренировочного полигона для польских и украинских военных.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

По словам Косиняка-Камыш, это миссия, которую в рамках НАТО норвежцы решили выполнять в партнерстве с Польшей.

"Это также наша философия – мы хотим помочь Украине на территории Республики. Это партнерство с Норвегией дает положительные результаты", – написал он.

В частности, министр сообщил, что 14 июля началось строительство большого лагеря – тренировочного полигона.

"Работы уже продвигаются, 1 сентября этого года все будет завершено и здесь, на территории Республики, начнется первый курс подготовки украинских военных. Не первый вообще, конечно, поскольку обучение уже идет много месяцев, но первый в этом лагере – построенном вместе с нашими норвежскими союзниками", – заявил Косиняк-Камыш.

В прошлом году Украина предложила североевропейским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада".

В рамках инициативы каждой стране Северной Европы предлагали подготовить и вооружить по украинскому батальону.

В апреле этого года стало известно, что Норвегия поможет вооружить бригады Вооруженных сил Украины современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями.