МЗС відреагувало на вихід РФ з арбітражу через захоплення моряків у Керченській протоці

МЗС України назвало спробою уникнути відповідальності рішення Росії вийти з арбітражного процесу, ініційованого у звʼязку із захопленням трьох українських кораблів і моряків у Керченській протоці у 2018 році.

Про це йдеться у коментарі відомства, передає "Європейська правда".

21 серпня Міністерство закордонних справ України отримало від Арбітражного трибуналу у справі лист агента Російської Федерації щодо формального виходу зі справи, а також про визнання усіх майбутніх рішень Трибуналу нікчемними.

"МЗС України розглядає таку поведінку Російської Федерації як чергову спробу уникнути міжнародно-правової відповідальності за порушення норм і принципів міжнародного права, зокрема Конвенції ООН з морського права", – йдеться у коментарі МЗС.

Як зазначають у відомстві, розуміючи невідворотність відповідальності за незаконне захоплення 24 українських військовослужбовців 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки та їх утримання протягом 9 місяців у російських в’язницях, російська сторона поспіхом заявляє про вихід з провадження на його фінальному етапі.

"Водночас наголошуємо, що формальний вихід РФ не означає припинення провадження. МЗС України продовжить представлення позиції України у цій справі. Справедливість для усіх жертв та постраждалих від численних порушень Росією міжнародного права та забезпечення відшкодування шкоди залишається нашим пріоритетом", – заявили в МЗС.

"Москва може скільки завгодно заперечувати свою причетність, заявляти про невизнання рішень міжнародних судів чи брехати в медіа, намагатися перекласти провину на когось іншого, але справедливість та покарання – невідворотні", – йдеться у коментарі.

Як відомо, у квітні 2019 року Україна розпочала міжнародне арбітражне провадження проти Російської Федерації щодо незаконного захоплення з її боку трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.

У листопаді 2020 року Арбітражний трибунал ООН з морського права розділив на дві частини позов України проти РФ щодо затримання українських моряків і кораблів у Керченській протоці.

Останнє на сьогодні рішення трибуналу у липні 2022 року підтвердило його юрисдикцію за позовом України проти Росії.

