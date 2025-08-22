МИД отреагировал на выход РФ из арбитража из-за захвата моряков в Керченском проливе

МИД Украины назвал попыткой избежать ответственности решение России выйти из арбитражного процесса, инициированного в связи с захватом трех украинских кораблей и моряков в Керченском проливе в 2018 году.

Об этом говорится в комментарии ведомства, передает "Европейская правда".

21 августа Министерство иностранных дел Украины получило от Арбитражного трибунала по делу письмо агента Российской Федерации о формальном выходе из дела, а также о признании всех будущих решений Трибунала ничтожными.

"МИД Украины рассматривает такое поведение Российской Федерации как очередную попытку избежать международно-правовой ответственности за нарушение норм и принципов международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву", – говорится в комментарии МИД.

Как отмечают в ведомстве, понимая неотвратимость ответственности за незаконный захват 24 украинских военнослужащих 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива и их содержание в течение 9 месяцев в российских тюрьмах, российская сторона поспешно заявляет о выходе из производства на его финальном этапе.

"В то же время подчеркиваем, что формальный выход РФ не означает прекращения производства. МИД Украины продолжит представление позиции Украины в этом деле. Справедливость для всех жертв и пострадавших от многочисленных нарушений Россией международного права и обеспечение возмещения вреда остается нашим приоритетом", – заявили в МИД.

"Москва может сколько угодно отрицать свою причастность, заявлять о непризнании решений международных судов или врать в медиа, пытаться переложить вину на кого-то другого, но справедливость и наказание – неотвратимы", – говорится в комментарии.

Как известно, в апреле 2019 года Украина начала международное арбитражное производство против Российской Федерации относительно незаконного захвата с ее стороны трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

В ноябре 2020 года Арбитражный трибунал ООН по морскому праву разделил на две части иск Украины против РФ о задержании украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Последнее на сегодня решение трибунала в июле 2022 года подтвердило его юрисдикцию по иску Украины против России.

