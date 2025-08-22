Зеленський: рано говорити, які країни нададуть військових для гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише після того, як буде прописана вся інфраструктура гарантій безпеки для України, можна буде зрозуміти, яку роль у них відіграватимуть конкретні держави.

Про це президент сказав на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві 22 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Президент наголосив, що різні країни мають різні можливості та можуть запропонувати різні обсяги допомоги.

"Поки що зарано говорити, хто може дати своїх військових, хто розвідку, хто присутній в морі, хто в небі, а хто готовий фінансувати… хто через свою конституцію не може бути присутніми в тому чи в іншому вигляді, але готовий фінансувати", – сказав президент.

За його словами, вже відомо, що Туреччина готова стати гарантом безпеки на морі.

"Вони сказали: "Ми хочемо бути частиною гарантії безпеки для України в частині моря. Ми професійні, ми знаємо, як допомогти в Чорному морі, ми будемо дивитись саме на це. Присутність наша там буде повною", – розповів Зеленський про турецьку позицію.

Президент підкреслив, що щойно інфраструктура гарантій буде виписана, тоді можна буде розуміти, "хто чим і як може допомогти".

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що гарантії безпеки для України, про які домовляються європейські країни та США, складатимуться з двох рівнів.

Як повідомлялось, Румунія готова надати НАТО військові бази в межах гарантій безпеки для України.

А європейські лідери просять США надіслати до Румунії винищувачі F-35 в рамках гарантій безпеки для України.