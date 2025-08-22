Зеленский: рано говорить, какие страны предоставят военных для гарантий безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что только после того, как будет прописана вся инфраструктура гарантий безопасности для Украины, можно будет понять, какую роль в них будут играть конкретные государства.

Об этом президент сказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве 22 августа, сообщает "Европейская правда".

Президент подчеркнул, что разные страны имеют разные возможности и могут предложить различные объемы помощи.

"Пока рано говорить, кто может дать своих военных, кто разведку, кто присутствует в море, кто в небе, а кто готов финансировать... кто из-за своей конституции не может присутствовать в том или в другом виде, но готов финансировать", – сказал президент.

По его словам, уже известно, что Турция готова стать гарантом безопасности на море.

"Они сказали: "Мы хотим быть частью гарантий безопасности для Украины в части моря. Мы профессионалы, мы знаем, как помочь в Черном море, мы будем смотреть именно на это. Присутствие наше там будет полным", – рассказал Зеленский о турецкой позиции.

Президент подчеркнул, что как только инфраструктура гарантий будет выписана, тогда можно будет понимать, "кто чем и как может помочь".

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что гарантии безопасности для Украины, о которых договариваются европейские страны и США, будут состоять из двух уровней.

Как сообщалось, Румыния готова предоставить НАТО военные базы в рамках гарантий безопасности для Украины.

А европейские лидеры просят США прислать в Румынию истребители F-35 в рамках гарантий безопасности для Украины.