Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія станом на сьогодні не хоче закінчувати війну та робить все, аби відтермінувати її завершення і не допустити нових санкцій США.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві 22 серпня, коментуючи плани двосторонньої зустрічі з РФ, повідомляє "Європейська правда".

Президент вважає, що як два тижні тому, перед самітом на Алясці, так і сьогодні, Росія не хоче закінчувати війну.

"Вона хоче висувати ультиматум і завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни. Вони роблять все, щоби президент Трамп не накладав на них санкції, роблять все, щоби Сполучені Штати Америки не тиснули тим тиском, який у Сполучених Штатах є", – сказав глава держави.

На його думку, російська сторона не зацікавлена у російсько-українському саміті на рівні лідерів, оскільки насправді не зацікавлена у завершенні війни.

"Руські пробують зараз щось ще зробити, щоб не зустрічатись. Питання ж не просто в зустрічі, питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. Зустріч – це один із компонентів того, як закінчити війну", – пояснив президент.

Він додав, що Україна не має жодних домовленостей з росіянами щодо потенційної зустрічі, натомість є домовленість з президентом Трампом, який, за словами Зеленського, є єдиним, "хто може зупинити Путіна".

Напередодні Зеленський закликав партнерів до тиску на Росію з тим, аби вона погодилась на зустріч з Україною для припинення своєї повномасштабної агресії.

Президент США Дональд Трамп очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".

Натомість глава МЗС РФ Сергєй Лавров не підтвердив, що Путін дав Трампу згоду на зустріч з Зеленським.