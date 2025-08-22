Президент Владимир Зеленский считает, что Россия на сегодня не хочет заканчивать войну и делает все, чтобы отсрочить ее завершение и не допустить новых санкций США.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве 22 августа, комментируя планы двусторонней встречи с РФ, сообщает "Европейская правда".

Президент считает, что как две недели назад, перед саммитом на Аляске, так и сегодня, Россия не хочет заканчивать войну.

"Она хочет выдвигать ультиматум и благодаря ультиматумам отсрочить возможность окончания этой войны. Они делают все, чтобы президент Трамп не накладывал на них санкции, делают все, чтобы Соединенные Штаты Америки не давили тем давлением, которое в Соединенных Штатах есть", – сказал глава государства.

По его мнению, российская сторона не заинтересована в российско-украинском саммите на уровне лидеров, поскольку на самом деле не заинтересована в завершении войны.

"Русские пробуют сейчас что-то еще сделать, чтобы не встречаться. Вопрос же не просто во встрече, вопрос в том, что они не хотят заканчивать войну. Встреча – это один из компонентов того, как закончить войну", – пояснил президент.

Он добавил, что Украина не имеет никаких договоренностей с россиянами относительно потенциальной встречи, зато есть договоренность с президентом Трампом, который, по словам Зеленского, единственный, "кто может остановить Путина".

Накануне Зеленский призвал партнеров к давлению на Россию с тем, чтобы она согласилась на встречу с Украиной для прекращения своей полномасштабной агрессии.

Президент США Дональд Трамп ожидает, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров не подтвердил, что Путин дал Трампу согласие на встречу с Зеленским.