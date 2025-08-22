ФБР провело обшук у будинку ексрадника Трампа і його відомого критика

Агенти Федерального бюро розслідувань США у пʼятницю провели обшук у будинку Джона Болтона – колишнього радника з національної безпеки Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Журналісти помітили близько пів десятка агентів ФБР біля будинку Болтона у Вашингтоні, які розмовляли з кимось на ґанку та заходили всередину із сумками.

У ФБР відмовились коментувати ситуацію, а сам Болтон у коментарі CNN сказав, що йому не відомо про обшуки і він буде зʼясовувати подробиці.

За словами джерела CNN, ознайомленого з розслідуванням, воно пов'язане з можливим приховуванням ексрадником Трампа інформації, що стосується національної безпеки.

Президент США неодноразово критикував Болтона, який працював його радником з національної безпеки у 2018-2019 роках і став одним із його помітних критиків з консервативного крила.

Раніше Трамп погрожував ув'язнити Болтона після публікації книги "Кімната, в якій це сталося". У ній ексрадник стверджував, що Трамп був вкрай погано поінформований з питань зовнішньої політики і просив лідерів України та Китаю допомогти йому виграти вибори 2020-го.

Книгу після обовʼязкової перевірки служб безпеки Білого дому допустили до публікації, але в адміністрації Трампа намагались скасувати це рішення. Незрозуміло, чи пов'язане нинішнє розслідування з книгою Болтона.

Нещодавно Болтон назвав саміт на Алясці "явною перемогою" Владіміра Путіна.

Раніше він критикував Трампа через надто мʼяку політику щодо Росії.