ФБР провело обыск в доме экс-советника Трампа и его известного критика

Агенты Федерального бюро расследований США в пятницу провели обыск в доме Джона Болтона – бывшего советника по национальной безопасности Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Журналисты заметили около полудюжины агентов ФБР возле дома Болтона в Вашингтоне, которые разговаривали с кем-то на крыльце и заходили внутрь с сумками.

В ФБР отказались комментировать ситуацию, а сам Болтон в комментарии CNN сказал, что ему не известно об обысках и он будет выяснять подробности.

По словам источника CNN, знакомого с расследованием, оно связано с возможным сокрытием экс-советником Трампа информации, касающейся национальной безопасности.

Президент США неоднократно критиковал Болтона, который работал его советником по национальной безопасности в 2018-2019 годах и стал одним из его заметных критиков из консервативного крыла.

Ранее Трамп угрожал посадить Болтона после публикации книги "Комната, в которой это произошло". В ней экс-советник утверждал, что Трамп был крайне плохо информирован в вопросах внешней политики и просил лидеров Украины и Китая помочь ему выиграть выборы 2020-го.

Книгу после обязательной проверки служб безопасности Белого дома допустили к публикации, но в администрации Трампа пытались отменить это решение. Непонятно, связано ли нынешнее расследование с книгой Болтона.

Недавно Болтон назвал саммит на Аляске "явной победой" Владимира Путина.

Ранее он критиковал Трампа за слишком мягкую политику в отношении России.